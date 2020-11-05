"Мы первые два матча проиграли, поэтому других вариантов у нас нет – только победа. И никак иначе. Все стараются, мы контролируем игру в течение долгого времени.

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Соперник закрывается, у нас меньше шансов найти момент. Будем стараться исправлять это, находить моменты и забивать голы. Быстрый гол – всегда хорошо. Главное желание. Если оно будет, тогда все будет нормально", – поделился Лунев в комментарии Футбол News.

Напомним, Заря встретится с АЕКом уже сегодня, 5 ноября, начало в 22:00. Обе команды являются аутсайдерами группы G, не набрав ни одного очка за 2 тура.

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