"Я считаю, что мы агрессивно играем и не даем сопернику спокойно работать с мячом. Играем не так как все, ромбом, это тоже своего рода наша сильная качество. И в течение долгого времени в игре контролируем мяч.

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Мы вроде спокойно играем, но реализация в Лиге Европы хромает. С тем же Лестером был момент, мы не забили. С Брагой тоже было много моментов, но не забили. АЕКу, думаю, будем забивать с первых шагов, реализовывать", – поделился Кочергин в комментарии Футбол News.

Напомним, Заря встретится с АЕКом уже сегодня, 5 ноября, начало в 22:00. Обе команды являются аутсайдерами группы G, не набрав ни одного очка за 2 тура.

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