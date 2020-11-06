Лучшим игроком Зари в матче против АЕКа (1:4) по данным InStat стал хавбек Владислав Кочергин. Он набрал по индексу InStat 304 балла, сообщает Tribuna. В этой встрече 24-летний футболист забил единственный гол луганчан.

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Также среди лучших в составе команды Виктора Скрипника оказались Владлен Юрченко (256 баллов) и Виталий Вернидуб (247). Худший игрок Зари – Александр Гладкий (179), он вышел на замену, сыграв 34 минуты.

Лучший игрок матча – Марко Ливая из АЕКа, у него 398 баллов. Также в составе греческой команды Дмитрий Чигринский набрал 293 балла, Евгений Шахов – 265.

Напомним, греки без проблем обыграли Зарю, отправив в ворота луганчан 4 мяча и пропустив только один. После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G, АЕК расположился на третьей строчке с тремя очками.

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