Заря – Шахтер: Вернидуб посетил матч УПЛ с участием своей бывшей команды
Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб, похоже, сильно соскучился по своей бывшей команде.
Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб не пропустил возможности посетить матч своей экс-команды.
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В частности, во время трансляции операторы акцентировали на присутствии тренера на поединке Заря – Шахтер, который является центральным в 3-м туре. К слову, матч проходит в Запорожье.
Напомним, Юрий Вернидуб попрощался с Зарей летом 2019-го, проработав в луганском клубе 8 лет. Последним местом работы украинского специалиста был солигорский Шахтер, который сейчас возглавляет Роман Григорчук.
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