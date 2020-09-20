Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб не пропустил возможности посетить матч своей экс-команды.

Заря подпишет форварда Фенербахче, – СМИ

В частности, во время трансляции операторы акцентировали на присутствии тренера на поединке Заря – Шахтер, который является центральным в 3-м туре. К слову, матч проходит в Запорожье.

Напомним, Юрий Вернидуб попрощался с Зарей летом 2019-го, проработав в луганском клубе 8 лет. Последним местом работы украинского специалиста был солигорский Шахтер, который сейчас возглавляет Роман Григорчук.

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