Заря – Олимпик – 1: 0 – видео гола и обзор матча

В 20 туре УПЛ Заря минимально обыграла Олимпик. Смотрите видео гола и обзор матча Заря – Олимпик.

Подопечные Виктора Скрипника сумели реализовать лишь один из многих голевых моментов и таки одержали важнейшую победу в борьбе за второе место. Единственный гол в матче забил Владислав Кабаев, который после подачи с углового и неудачных действий игрока Олимпика расстрелял ворота с близкого расстояния.

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Эта победа позволила Заре опередить киевское Динамо и расположиться на втором месте УПЛ. "Бело-синие" отстают на одно очко.

Заря вырвала победу у Олимпика и потеснила Динамо из зоны Лиги чемпионов