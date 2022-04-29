Многие фанаты "красных дьяволов" пропустили первые 17 минут вчерашнего матча против Челси. Это был протест против 17-ти лет правления Глейзеров. Гари Невилл тоже выразил свое недовольство нынешним положением дел в команде.

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"Игроки Манчестер Юнайтед заслуживают поражений. Они демонстрируют плохой пример для молодых футболистов по поводу трудовой этики и самоотдачи. Зарабатывают миллионы и ходят пешком по полю. Мне стыдно.

Надеюсь, Эрик Тен Хаг (новый тренер МЮ, который придет летом – прим.), видит все это", – цитирует Невилла Inews со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, после ничьей с Челси (1:1) у "красных дьяволов" почти нет шансов на финиш в топ-4. Подопечные Ральфа Рангника наберут максимум 64 очка, если выиграют все три матча. Арсенал уже имеет 60 пунктов и сыграл на два поединка меньше.

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