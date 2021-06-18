Депутату Госдумы РФ Дмитрию Свищеву "подгорело" от заряда украинских фанов "Путин-х**ло" на матче команды Шевченко против Северной Македонии (2:1).

"Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.

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Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать УАФ, провести расследование и наказать организаторов акции", – цитирует Свищева Sport24.

Напомним, бессмертный хит фанатов харьковского Металлиста уже давно стал неотъемлемым сопровождением поединков сборной Украины.

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