Записоцкий: Апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса рассмотрят 18 июня

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, когда состоится рассмотрение апелляций футбольных ассоциаций Португалии и Люксембурга по делу натурализации Жуниора Мораеса.

Юрий Записоцкий рассказал, что рассмотрение апелляций футбольных ассоциаций Португалии и Люксембурга по делу натурализации Жуниора Мораес состоится 18 июня, информирует Tribuna.

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Напомним, обе ассоциации решили обжаловать решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с этими командами после получения мотивационных частей первоначального решения УЕФА.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.

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