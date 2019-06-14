toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Записоцкий: Апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса рассмотрят 18 июня

19:50 23 Читати українською
Записоцкий: Апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса рассмотрят 18 июня
Жуниор Мораес / BBC

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, когда состоится рассмотрение апелляций футбольных ассоциаций Португалии и Люксембурга по делу натурализации Жуниора Мораеса.

Юрий Записоцкий рассказал, что рассмотрение апелляций футбольных ассоциаций Португалии и Люксембурга по делу натурализации Жуниора Мораес состоится 18 июня, информирует Tribuna.

"Подозреваю, что у сборной Украины была задача – выйти на ЧМ в России": Андриюк раскритиковал натурализацию легионеров

Напомним, обе ассоциации решили обжаловать решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с этими командами после получения мотивационных частей первоначального решения УЕФА.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.

“Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу

blog_ava
Семин назвал наследника Лобановского
08:00
1217
Теги
Юрий Записоцкий Натурализация легионеров для сборной Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Португалия Португалия Украина Украина Люксембург Люксембург Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
19
мин
Украина U-20
19:00
Южная Корея U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук