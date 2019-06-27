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Западня подписал контракт с Десной

10:59 76 Читати українською
Западня подписал контракт с Десной
Артур Западня / фото из соцсетей

Десна продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона в УПЛ.

Бывший защитник Волыни Артур Западня стал игроком Десны, сообщает пресс-служба черниговцев.

Десна ведет переговоры с Шахтером об аренде Соболя, – СМИ

Отмечается, что контракт Западни с новым клубом рассчитан на 2 года.

Первую половину сезона 2018/2019 Западня провел в составе ФК Львов, за который провел 11 матчей в чемпионате Украины, забив один гол и отдав один ассист. В январе Артур перешел в Волынь.

УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

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Десна Десна Трансферы Трансферы чемпионата Украины Артур Западня Артур Западня
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