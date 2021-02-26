"Занимайся тем, в чем хорош": Ибрагимович наехал на Леброна Джеймса за политические заявления
Нападающий Милана Златан Ибрагимович продолжает привлекать внимание громкими заявлениями. На этот раз жертвой шведа стал главная звезда НБА Леброн Джеймс.
"Леброн Джеймс? Он феноменален, но мне не нравится, когда люди определенного статуса говорят о политике. Занимайся тем, в чем ты хорош. Я играю в футбол том, что в нем я проявляю себя лучше. Если бы я был политиком, то пошел бы в политику.
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Это первая ошибка, которую совершают известные люди, когда думают, что многого достигли. Думаю, от этого всего лучше держаться подальше и заниматься тем, в чем ты хорош, – приводит слова Ибрагимовича Lakers Daily со ссылкой на Discovery+.
К слову, швед в текущем сезоне провел 20 матчей в составе Милана, отметившись 16 голами и 2 ассистами.
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