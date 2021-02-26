"Леброн Джеймс? Он феноменален, но мне не нравится, когда люди определенного статуса говорят о политике. Занимайся тем, в чем ты хорош. Я играю в футбол том, что в нем я проявляю себя лучше. Если бы я был политиком, то пошел бы в политику.

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Это первая ошибка, которую совершают известные люди, когда думают, что многого достигли. Думаю, от этого всего лучше держаться подальше и заниматься тем, в чем ты хорош, – приводит слова Ибрагимовича Lakers Daily со ссылкой на Discovery+.

К слову, швед в текущем сезоне провел 20 матчей в составе Милана, отметившись 16 голами и 2 ассистами.

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