"Заморозить сезон, а через год отправить в УПЛ пять команд": наставник Оболонь-Бровар озвучил позицию клуба

Главный тренер клуба Оболонь-Бровар Олег Мазуренко высказался относительно доигрывания сезона в Первой лиге.

"Наша позиция остается неизменной: все должно решаться в честной спортивной борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах чиновников. Оболонь-Бровар за то, чтобы Первая лига продолжила турнир – в любом виде, в любом формате.

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Не важно, будет ли это мини-турнир или плей-офф. Мы готовы ехать куда угодно, главное – играть. Определить сильнейших, обладателей путевок в Премьер-лигу – это будет и справедливо, и порядочно по отношению к футболу.

Мы никого не боимся, поэтому готовы к испытаниям. А если нет, тогда предлагаю заморозить этот сезон в существующем виде и отказаться от обмена между лигами. То есть никто не вылетает и никто не заходит. А через год отправить пять команд в Премьер-лигу. Тем более, что расширение элиты до 16 участников с сезона 2021/22 было прописано в регламентных документах", – сказал Мазуренко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Оболонь-Бровар занимает в турнирной таблице Первой лиги пятую строчку, но имеет одинаковое количество очков с Минаем и Ингульцом.

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