Заменой Вернеру может стать топ-бомбардир из Франции – его торговала Барселона

РБ Лейпциг находится в поисках нападающего, способного заменить Тимо Вернера.

Немецкий клуб хочет пригласить Виссама Бен-Йеддера из Монако на место Тимо Вернера, который перешел в Челси, сообщает Le 10 Sport.

Челси официально объявил о трансфере Вернера

По информации издания, 29-летний француз – один из главных приоритетов РБ Лейпциг, но конкуренцию на трансферном рынке может составить Манчестер Юнайтед. Интересно, что зимой пригласить Бен-Йеддера хотела Барселона, которая искала замену травмированному Суаресу.

К слову, нападающий Монако в прошлом чемпионате Франции провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов. Бен-Йеддер разделил первую строчку в списке лучших бомбардиров Лиги 1 с Килианом Мбаппе, однако "Золотая бутса" досталась форварду ПСЖ благодаря лучшим дополнительным показателям.

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