"Заменитель Довбика" снова может перейти дорогу украинцу – Наполи продолжает рассматривать варианты замены Лукаку
Форвард Атлетико Александер Серлот может покинуть клуб.
Атлетико Мадрид активно ищет пути, чтобы отпустить Александера Серлота, поскольку им интересуется Наполи, сообщает Matteo Moretto.
Довбик может снова заменить топ-форварда – травма бомбардира меняет все планы и заставляет чемпиона искать небанальные решения
Учитывая интерес Наполи и к украинцу Артему Довбику ситуация приобретает особое значение. Прошлым летом, когда Довбык переходил из Жироны, Атлетико интересовался обоими форвардами: тогда мадридцы подписали Серлота, а Артем отправился в Рому. Сейчас история повторяется – украинский форвард в фокусе Наполи после травмы Ромелу Лукаку, но норвежец может снова стать на пути украинца.
Напомним, Рома год назад покупала Довбика у Жироны за 30,5 млн евро + бонусы. Украинец в дебютный сезон провел 45 матчей, оформив 17 голов и 4 ассиста. Впрочем, после прихода на тренерский мостик Гасперини перспективы Артема в столице Италии стали крайне туманными.
