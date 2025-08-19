Атлетико Мадрид активно ищет пути, чтобы отпустить Александера Серлота, поскольку им интересуется Наполи, сообщает Matteo Moretto.

Довбик может снова заменить топ-форварда – травма бомбардира меняет все планы и заставляет чемпиона искать небанальные решения

Учитывая интерес Наполи и к украинцу Артему Довбику ситуация приобретает особое значение. Прошлым летом, когда Довбык переходил из Жироны, Атлетико интересовался обоими форвардами: тогда мадридцы подписали Серлота, а Артем отправился в Рому. Сейчас история повторяется – украинский форвард в фокусе Наполи после травмы Ромелу Лукаку, но норвежец может снова стать на пути украинца.

Напомним, Рома год назад покупала Довбика у Жироны за 30,5 млн евро + бонусы. Украинец в дебютный сезон провел 45 матчей, оформив 17 голов и 4 ассиста. Впрочем, после прихода на тренерский мостик Гасперини перспективы Артема в столице Италии стали крайне туманными.

MAJOR BREAKING: Atlético Madrid are looking for solutions to let Alexander Sørloth leave the club.



Napoli have always followed and appreciated him, but as of today, there are no direct contacts.



[️: @MatteMoretto]

