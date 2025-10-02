Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный получил комплимент за выступление в матче против Барселоны (2:1).

"Заменив отсутствующего Маркиньоса, украинец отметился красивым спасением, подменив своего вратаря. Способен жестко играть против соперника, играя высоко, он иногда пропускает соперников слишком легко, и Рашфорд дважды сумел его обойти.

Сейв Забарного в видеообзоре матча Барселона – ПСЖ – 1:2

После перерыва он хорошо восстановил равновесие, сделав хороший сейв и второй сэйв после удара Феррана. Он еще не полностью доминирует, но уже вызывает большое доверие", – отметило издание FootMercato и поставило Илье оценку в 6,5 балла.

Более высокими оценками отметились только Нуну Мендеш и Фабиан Руис.

Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спас от гола