Перспективный форвард Челси Тайрик Джордж решил покинуть клуб уже этим летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 19-летний англичанин подал официальный запрос на трансфер из-за сокращения игровой практики.

Челси завершает трансфер экс-звезды Барселоны и ПСЖ – контракт уже согласован

На игрока уже претендуют клубы Бундеслиги – в частности РБ Лейпциг и Боруссия М.

В прошлом сезоне Джордж провел 26 матчей за команду Энцо Марески, в частности проявил себя в Лиге конференций после дисквалификации украинца Михаила Мудрика. Но после летних трансферов ситуация изменилась – Челси уже подписал Джейми Байно-Гиттенса и ведет переговоры по Хави Симонса и Алехандро Гарначо.

Источник подтверждает, что РБ Лейпциг уже информировал лондонцев о желании подписать Джорджа во время переговоров по Симонсу. Сам Челси пока склоняется к аренде, но сам игрок настаивает на полноценном трансфере.

Transfermarkt оценивает Джорджа в 10 миллионов евро. Контракт игрока с Челси действует до 2027 года с опцией пролонгации на один год.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно