"Замечательное окончания второй недели", – Пиварич показал как восстанавливается от тяжелой травмы

Защитник Динамо Йосип Пиварич тренируется несмотря на тяжелую травму.

Хорватский легионер киевлян загрузил видео, на котором занимается на велотренажере в горизонтальном положении. "Замечательное окончания второй недели", – написал Пиварич под видео.

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Напомним, Пиварич получил травму колена в контрольном матче против пражской Спарты. Вице-чемпион мира уже был прооперирован и не выйдет на поле в текущем сезоне.

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К слову, хорват мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.