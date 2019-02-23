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"Замечательное окончания второй недели", – Пиварич показал как восстанавливается от тяжелой травмы

15:23 10 Читати українською
"Замечательное окончания второй недели", – Пиварич показал как восстанавливается от тяжелой травмы
Йосип Пиварич / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич тренируется несмотря на тяжелую травму.

Хорватский легионер киевлян загрузил видео, на котором занимается на велотренажере в горизонтальном положении. "Замечательное окончания второй недели", – написал Пиварич под видео.

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Напомним, Пиварич получил травму колена в контрольном матче против пражской Спарты. Вице-чемпион мира уже был прооперирован и не выйдет на поле в текущем сезоне.

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К слову, хорват мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.

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Динамо Киев Динамо Киев Тяжелая травма Видеоновости Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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