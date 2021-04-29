Летом австрийских "быков" возглавит Маттиас Яйссле, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

РБ Лейпциг официально объявил имя нового тренера

Тренер-вундеркинд прекрасно поработал с фармом Зальцбурга – Лиферингом. Команда идет на второй строчке во второй австрийской Бундеслиге, однако не имеет права подниматься в один дивизион к "старшему брату". Марш ведет Зальцбург к очередному чемпионству, поэтому со спокойной душой может идти в РБ Лейпциг.

Добавим, что Яйссле недавно исполнилось всего 33, то есть он на год младше Юлиана Нагельсманна.

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