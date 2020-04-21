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Зальцбург вернулся к тренировкам после карантина

17:30 7 Читати українською
Зальцбург вернулся к тренировкам после карантина
"Быки" выходят на тренировки / ФК Зальцбург

Австрийский Зальцбург объявил о возобновлении командных тренировок, которые были прерваны пандемией коронавируса.

Во вторник "быки" провели первое за долгое время занятие, сообщает официальный сайт клуба.

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На тренировку игроки Зальцбурга вышли с соблюдением карантинных норм. В частности, на поле они вышли в индивидуальных масках, а непосредственно на нем пытались соблюдать дистанцию. Австрийские власти разрешили местным командам вернуться к тренировкам на прошлой неделе.

Из-за коронавируса соревнования в австрийской Бундеслиге остановили 8 марта. Перед стартом второго этапа турнира Зальцбург на 3 очка отстает от ЛАСКа.

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коронавирус Мир Зальцбург Зальцбург
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