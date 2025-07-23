В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Зальцбург обыграл в гостях Бранн со счетом 4:1. Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, первый матч

Бранн – Зальцбург – 1:4

Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьергор, 90+2 (с пенальти)

Полузащитник сборной Израиля Оскар Глух провел переговоры с Аяксом – по данным нидерландских СМИ, он договорился о своем трансфере из Зальцбурга. Австрийский клуб выручит за него 15 млн евро – благодаря этой сумме он выиграл конкуренцию у Ромы.

Лига конференций: Хайдук спасся против представителя Азербайджана, чемпион Эстонии одолел грузин

Несмотря на эту информацию, в Норвегии Глух вышел в стартовом составе и оформил шедевральный голевой пас – он оформил ассист на Нене, когда гости сравняли счет. Этот гол стал переломным – после него Бранн так и не оправился, и пропустил еще трижды.

Напомним, что именно Зальцбург в прошлом сезоне остановил киевское Динамо в шаге от выхода в основной этап Лиги чемпионов (счет в противостоянии – 1:3 в пользу австрийцев), опустив подопечных Александра Шовковского в Лигу Европы.