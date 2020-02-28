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Зальцбург расписал боевую ничью с Айнтрахтом и вылетел из Лиги Европы

21:05 67 Читати українською
Зальцбург расписал боевую ничью с Айнтрахтом и вылетел из Лиги Европы
Зальцбург – Айнтрахт – 2:2 / Твиттер ФК Айнтрахт

Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы. Отчет о матче Зальцбург – Айнтрахт читайте на "Футбол 24".

10’ Андреас Ульмер
72’ Жером Онжен
 
Андре Силва 30’
Андре Силва 83’
10’ Андреас Ульмер
30’ Андре Силва
72’ Жером Онжен
83’ Андре Силва

В перенесенном из-за непогоды матче 1/16 финала Лиги Европы австрийский Зальцбург не смог обыграть немецкий Айнтрахт и прекратил дальнейшее участие в еврокубках.

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После разгрома в первом поединке "быкам" нужно было забивать минимум три мяча и держать свои ворота на замке. Уже на десятой минуте Андреас Ульмер решился на дальний встрел с линии штрафной и красивым ударом поразил девятку.

В середине тайма Филипп Костич, получив передачу на левом фланге, на скорости протащил мяч почти до конца поля и поперечной передачей нашел голову Андре Силвы, который в борьбе с защитником оказался проворнее и сравнял счет в матче.

После перерыва Жером Онжем, после подачи с углового, выпрыгнул выше других и головой поразил верхний угол ворот. Но под конец матча Силва дальним ударом восстановил статус-кво и вывел свою команду в следующий раунд еврокубковых соревнований.

В 1/8 финала немецкий клуб сыграет со швейцарским Базелем. Первый поединок состоится 12 марта на Коммерцбанк-Арене, ответный – через неделю, 19 марта, на Санкт-Якоб парке.

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