Зальцбург расписал боевую ничью с Айнтрахтом и вылетел из Лиги Европы

Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы. Отчет о матче Зальцбург – Айнтрахт читайте на "Футбол 24".

В перенесенном из-за непогоды матче 1/16 финала Лиги Европы австрийский Зальцбург не смог обыграть немецкий Айнтрахт и прекратил дальнейшее участие в еврокубках.

Лига Европы: Олимпиакос сенсационно выбил Арсенал, Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге, Аякс покинул турнир

После разгрома в первом поединке "быкам" нужно было забивать минимум три мяча и держать свои ворота на замке. Уже на десятой минуте Андреас Ульмер решился на дальний встрел с линии штрафной и красивым ударом поразил девятку.

В середине тайма Филипп Костич, получив передачу на левом фланге, на скорости протащил мяч почти до конца поля и поперечной передачей нашел голову Андре Силвы, который в борьбе с защитником оказался проворнее и сравнял счет в матче.

После перерыва Жером Онжем, после подачи с углового, выпрыгнул выше других и головой поразил верхний угол ворот. Но под конец матча Силва дальним ударом восстановил статус-кво и вывел свою команду в следующий раунд еврокубковых соревнований.

В 1/8 финала немецкий клуб сыграет со швейцарским Базелем. Первый поединок состоится 12 марта на Коммерцбанк-Арене, ответный – через неделю, 19 марта, на Санкт-Якоб парке.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Шахтер, МЮ, Интер и другие команды получили оппонентов