Два футболиста Зальцбурга и сборной Мали могут надолго остаться без футбола.

Нападающий Секу Койта и полузащитник Мохамед Камара провалили допинг-тесты после возвращения из лагеря сборной Мали, сообщает официальный сайт Зальцбурга.

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В анализах обоих игроков "быков" нашли следы препарата, который способствует выведению любых других веществ из организма. Зальцбург уже объявил, что готов оказать поддержку и объяснения УЕФА для справедливого расследования инцидента.

Кейта и Камара являются основными игроками клуба и помогли пробиться Зальцбургку в 1/16 финала Лиги Европы, где их команду ожидает Вильярреал. Однако, вероятно, Секу и Мохамед уже не сыграют против испанцев.

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