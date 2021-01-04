Зальцбург объявил о трансфере трех звезд из малийского клуба Гидар. Свои подписи под контрактами до 2025 года поставили 18-летние Мамади Диамбу, Дауда Гиндо и Нене Доржель, сообщает официальный Twitter клуба.

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Заметим, эти футболисты попытаются повторить пути своих предшественников из Африки, которые в свое время тоже выступали за Зальцбург, но перебрались в европейские топ-клубы. В частности, стоит вспомнить Садьйо Мане и Наби Кейта, которые сейчас играют за Ливерпуль, Амаду Айдара, который выступает за Лейпциг. Нельзя забывать и о Секу Койта, который все еще играет за австрийцев и является одним из лидеров коллектива.

К слову, после 12 сыгранных туров РБ Зальцбург с небольшим отрывом от преследователей лидирует в чемпионате Австрии.

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