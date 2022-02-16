Бавария поехала в гости к Зальцбургу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Зальцбург – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Бавария считается явным фаворитом противостояния, но на выходных Юлиан Нагельсманн разгромно проиграл в Бундеслиге. Зальцбург только что вышел с зимней паузы и переиграл в Классикере Рапид. 33-летнего тренера "быков" Маттиаса Яйссле называют новым Нагельсманном.

Стартовые составы команд

Зальцбург: Кён – Кристенсен, Солет, Вёбер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Аронсон – Адейеми, Окафор.

Запасные: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пёнтковски, Адаму, Бернед, Кьяергор, Юнузович, Сучич, Шимич, Гиндо, Тиджани.

Бавария: Ульрайх – Павар, Зюле, Ернандес – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Сане, Коман – Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Упамекано, Ричардс, Шупо-Мотинг, Ваннер, Забитцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Видович, Тилльман, Станишич.

Зальцбург – Бавария: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов