toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ИНТЕР - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН

Зальцбург – Наполи: Манчестер Сити отправил скаутов на матч для просмотра игрока гостей

22:03 34 Читати українською
Зальцбург – Наполи: Манчестер Сити отправил скаутов на матч для просмотра игрока гостей
Фабиан Руис / Фото ФК Наполи

Манчестер Сити попытается найти усиления в команде неаполитанцев.

 
Дрис Мертенс 17’
17’ Дрис Мертенс

Хавбек Наполи Фабиан Руис попал на радары действующего чемпиона Англии, сообщает The Guardian.

Манчестер Сити включился в борьбу за защитника Бенфики Диаша

Скауты горожан будут присутствовать на поединке 3-го груповго этапа ЛЧ, чтобы вживую оценить игру 23-летнего испанца. Ранее скандальный президент Наполи Аурелио Де Лаурентис оценил своего хавбека в 180 млн евро.

По информации СМИ, на Фабиана также претендуют Реал и Барселона.

В текущем сезоне Серии А Руис провел 7 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Зинченко получил тревожный намек от Гвардиолы – тренер Манчестер Сити расхвалил главного конкурента украинца

blog_ava
"Я еще такой провокации не видел", или Почему виновата УПЛ: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо З и дикий фейл Пятова
12:58
1382
Теги
Лига чемпионов Фабиан Руис Фабиан Руис Трансферы Манчестер Сити Зальцбург - Наполи Манчестер Сити Манчестер Сити Наполи Наполи Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Гент
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук