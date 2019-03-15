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Зальцбург – Наполи – 3:1 – видео голов и обзор матча

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Зальцбург – Наполи – 3:1 – видео голов и обзор матча
Зальцбург – Наполи – 3:1 – видео голов и обзор матча

Наполи уступил Зальцбургу в матче Лиги Европы (1:3). Смотрите видео голов и обзор матча.

25’ Мунас Даббур
65’ Фредрик Гульбрандсен
92’ Кристоф Ляйтгеб
 
Аркадиуш Милик 14’

Первый поединок между командами завершился уверенной победой Наполи со счетом 3:0, поэтому Зальцбургу нужно было забивать трижды при условии, что команда не пропустит.

Валенсия драматической ничьей выбила Краснодар из Лиги Европы, Зальцбург победил Наполи, но тоже покидает турнир

На 14-й минуте Милик похоронил надежды хозяев, открыв счет. Довольно быстро австрийцы выровняли положение. Гол вдохновил игроков Зальцбурга на камбэк и уже на 65-й минуте хозяева были впереди.

В конце поединка подопечные Марко Розе максимально приблизились к камбэку, забив еще раз, но на этом поход австрийцев завершился. Наполи завоевал путевку в 1/4 финала Лиги Европы.

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Лига Европы Видеоновости Наполи Наполи Зальцбург - Наполи Зальцбург Зальцбург
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