"Считаю ли я себя бандеровцем? Какой-то такой вопрос... Оно пошло сугубо для того, чтобы поговорить. В Херсоне у меня был случай, когда на тренировке закусился с пацанчиком, а он мне говорит "ты Бандера" и тому подобное. Я ответил: "Хорошо-хорошо, подожди".

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Зашли в душ, раз-два и все. Потом просил прощения. Бандеровцем быть гордо? Я не знаю, просто эти люди так это говорят... Тот парень сказал, а потом оправдывается: "Извини, я не подумал". Он нормальный пацан, мы потом спокойно общались, но вот такая у них идеология", – резюмировал Сеница в интервью Бомбардир.

Напомним, 25-летний защитник воспитывался в академии Карпат, однако за первую команду львовян провел всего 2 матча. Сейчас Владимир служит в рядах ВСУ.

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