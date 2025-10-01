– Какие ваши ожидания от “горняков” в этом сезоне, учитывая их нынешнее положение в турнирной таблице?

– Еще небольшая часть чемпионата сыграна. Некоторые команды немного притормозили – не буду говорить какие. То есть, не притормозили, забуксовали скажем на старте. Чемпионат довольно интересный. Не сказал бы однозначно, что есть фавориты или кто станет будущим чемпионом и займет места в еврокубках. Такая борьба интересна.

Да, сейчас чемпионат переживает тяжелые времена, но интересно, что в любом туре могут меняться места как сверху, так и снизу, и в середине таблицы. Поэтому соперники более-менее равные, возможно, за исключением нескольких команд – имею ввиду наши гранды. Мне также нравится, как сейчас работает Руслан Костышин в Колосе и тренерский состав. Довольно неожиданно, но закономерно, что они находятся в верхней части турнирной таблицы.

И мне кажется, что Полесье под руководством Ротаня еще немного наберет ход. Команда довольно неплохая, но, видимо, им нужно время, так же как Ротаню дали время в Александрии, где он на следующий год получил классный результат – второе место.

Поэтому о будущем чемпионе абсолютно ничего не могу сказать, потому что команды сыграли еще небольшое количество матчей. Но борьба впереди, и я думаю, будет интересно. Будет интересный чемпионат, где по окончании последнего тура могут быть небольшие сюрпризы. Имею в виду абсолютно всю турнирную таблицу – от первого до последнего места, – сказал Федецкий в эксклюзивном комментарии для "Футбол 24".

