Накануне журналист Константин Андриюк сообщил, что ЗАФ (Закарпатская ассоциация футбола) на своем заседании объявила недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко, а также якобы прозвучало требование его отставки.

Павелко избежал содержания под стражей – за руководителей УАФ внесли залог почти на 20 миллионов

ЗАФ сообщила, что на своем заседании предлагала только созвать внеочередной Конгресс УАФ на 20 декабря. Вопрос оценки деятельности Павелко не входил в повестку дня. Информация журналиста о выражении Павелко недоверия, как и его отставка, недостоверна, говорится в заявлении Закарпатской ассоциации футбола.

Напомним, недавно Печерский суд Киева назначил Андрею Павелко и Юрию Записоцкому меру пресечения в уголовных производствах в виде содержания под стражей. В то же время, суд разрешил подозреваемым внести залог, а руководители УАФ такой возможностью воспользовались.