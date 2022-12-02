Закарпатская ассоциация футбола отреагировала на информацию о выражении недоверия Павелко
Президент УАФ Андрей Павелко не получал недоверия от региональной ассоциации.
Накануне журналист Константин Андриюк сообщил, что ЗАФ (Закарпатская ассоциация футбола) на своем заседании объявила недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко, а также якобы прозвучало требование его отставки.
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ЗАФ сообщила, что на своем заседании предлагала только созвать внеочередной Конгресс УАФ на 20 декабря. Вопрос оценки деятельности Павелко не входил в повестку дня. Информация журналиста о выражении Павелко недоверия, как и его отставка, недостоверна, говорится в заявлении Закарпатской ассоциации футбола.
Напомним, недавно Печерский суд Киева назначил Андрею Павелко и Юрию Записоцкому меру пресечения в уголовных производствах в виде содержания под стражей. В то же время, суд разрешил подозреваемым внести залог, а руководители УАФ такой возможностью воспользовались.