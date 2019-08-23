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"Займитесь наконец работой или уйдите", – Рафаилов снова раскритиковал УПЛ

11:28 200 Читати українською
"Займитесь наконец работой или уйдите", – Рафаилов снова раскритиковал УПЛ
Сергей Рафаилов / Заря

Гениральний директор Зари Сергей Рафаилов не понимает, почему УАФ перенесла матч между Мариополем и Динамо, а луганчане выступали в чемпионате между матчами Лиги Европы.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас

"Понимаю, после драки кулаками не машут. Но не могу не задать один вопрос: почему матч между Мариуполем и Динамо перенесли, а встречу Зари – нет? Спасти хотели Мариуполь. Ну что, спасли? А Динамо? Хотя у этих команд количество сыгранных матчей до того момента было в два раза меньше, чем у Зари.

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Я не жалуюсь. Просто хочу напомнить всем "развивателям" украинского футбола о рейтинге, который влияет на представительство клубов от страны в еврокубках. Так вот, очень безрадостная у нас перспектива на сезон 2021/22.

Конечно, это еще не окончательный результат и, надеюсь, наши клубы в групповых этапах будут пополнять очковый запас. Да и у нас еще встреча в запасе.

А "развивателям" хочу сказать: займитесь наконец работой или уйдите", – передает слова Рафаилова Тribuna.com со ссылкой на страницу функционера в Фейсбук.

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