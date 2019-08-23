"Займитесь наконец работой или уйдите", – Рафаилов снова раскритиковал УПЛ

Гениральний директор Зари Сергей Рафаилов не понимает, почему УАФ перенесла матч между Мариополем и Динамо, а луганчане выступали в чемпионате между матчами Лиги Европы.

"Понимаю, после драки кулаками не машут. Но не могу не задать один вопрос: почему матч между Мариуполем и Динамо перенесли, а встречу Зари – нет? Спасти хотели Мариуполь. Ну что, спасли? А Динамо? Хотя у этих команд количество сыгранных матчей до того момента было в два раза меньше, чем у Зари.

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Я не жалуюсь. Просто хочу напомнить всем "развивателям" украинского футбола о рейтинге, который влияет на представительство клубов от страны в еврокубках. Так вот, очень безрадостная у нас перспектива на сезон 2021/22.

Конечно, это еще не окончательный результат и, надеюсь, наши клубы в групповых этапах будут пополнять очковый запас. Да и у нас еще встреча в запасе.

А "развивателям" хочу сказать: займитесь наконец работой или уйдите", – передает слова Рафаилова Тribuna.com со ссылкой на страницу функционера в Фейсбук.

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