Зайц перейдет в Динамо, – турецкий журналист

Похоже, трансферная сага Михи Зайца и Динамо набирает новые обороты.

Турецкий журналист Талга Арслан в своем Twitter сообщил, что киевское Динамо по-прежнему может подписать хавбека Фенербахче Миху Зайца.

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Источник отмечает, что игрок вел переговоры с Пармой и Дженоа, но они потерпели неудачу. Также на него претендует Бетис.

Сам журналист выразил уверенность, что словенец перейдет в киевское Динамо, об интересе которого сообщалось ранее. Фенербахче стремится получить 8-9 млн евро.

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