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Зайц отказался переходить в Динамо – агент игрока признался, где хавбек продолжит карьеру

17:00 247 Читати українською
Зайц отказался переходить в Динамо – агент игрока признался, где хавбек продолжит карьеру
Миха Зайц / Фото Fanatik

Яка Луку, который представляет интересы полузащитника Фенербахче Михи Зайца, однозначно ответил о будущем своего клиента.

"У Михи по прежнему есть действующий контракт с Фенербахче, и он очень счастлив в Стамбуле. Он играет в большом клубе, с хорошим президентом, замечательным тренером и блестящим спортивным директором.

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У Михи нет намерения менять команду, поскольку Фенербахче работает сейчас над созданием новой команды и имеет большие амбиции", – цитирует Луку Sampdoria News.

Напомним, в СМИ распространялись слухи, что Динамо заинтересовано в услугах 25-летнего словенца, но цена в 9 млн евро не устроила киевлян.

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