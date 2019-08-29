Зайц не перейдет в Динамо, – журналист

Журналист и работник Динамо TV Андрей Шахов-младший рассказал о трансфере Михи Зайца в Динамо.

Журналист сообщил, что игрока Фенербахче Михи Зайца в Динамо не будет. Также Шахов отметил, что такого трансфера не планировалось, а слухи относительно его перехода – агентские игры.

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Напомним, в СМИ распространялись слухи, что Динамо заинтересовано в услугах 25-летнего словенца. Недавно Fotospor сообщал о стремлении киевлян взять Зайца в аренду.

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Заметим, что словенский футболист присоединился к турецкому клубу только зимой этого года. Во второй части сезона 2018/19 Зайц провел 10 матчей и забил 2 гола.