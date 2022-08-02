"Заявления тренера Штурма – обман": Сабо обвинил австрийцев в хитростях перед матчем с Динамо
Известный украинский наставник Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между украинской и австрийской командами.
"Штурм – хорошая команда. Они дисциплинированы. Я прочитал высказывания их главного тренера Кристиана Ильцера перед матчем с киевлянами. Может, он просто обманывает, говоря, что Штурм не собирается играть в открытый и атакующий футбол. Он сказал, что они закроются, потому что против Динамо только так можно играть, но мне кажется, что это просто обман!
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Во всяком случае, австрийцы первый матч будут играть на выезде и, конечно, они постараются обезопасить свои ворота. Я думаю, что после потери мяча все футболисты Штурма будут отходить на свою половину поля и защищаться, играя на контратаках.
Динамовцам нельзя пропускать. Я знаю Луческу и у него тактика практически одна и та же, ее он и будет придерживаться. Я верю в Динамо и верю, что они должны пройти этого соперника", – сказал Сабо в комментарии SportArena.
Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.
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