“Во всех случаях 50/50 арбитр становился на сторону Интера”, – заявил Ганси Флик после поражения Барселоны в ответном полуфинале Лиги чемпионов (3:4). Пресса раскритиковала польского рефери за то, что он не назначил пенальти за фол против Ламина Ямаля.

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"Эти заявления смехотворны. Что я могу сказать об этих нелепых комментариях? Я никого не обделил. Третий гол Интера был полностью справедливым. Барселона планирует пожаловаться на судейство? Я готов ко всему", – заявил Марциняк.

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