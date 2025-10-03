Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам отбора к Евро-2027.

В заявку молодежной сборной Украины попали 24 игрока, сообщает пресс-служба УАФ. 10 октября "сине-желтые" сыграют номинально домашний матч против Венгрии, а 14 октября встретятся с командой Хорватии.

Вратари: Назар Домчак (Карпаты Львов), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка), Илья Попович (Кишварда, Венгрия).

Защитники: Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба – Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – Динамо Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбык (оба – Рух Львов), Николай Огарков (Александрия).

Полузащитники: Олег Федор (Карпаты Львов), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все – Заря Луганск), Иван Лосенко (Кудривка), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба Заря Луганск) Иван Лосенко (Кудривка) Антон Глущенко Виктор Цуканов (оба – Шахтер Донецк), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Богдан Попов (Эмполи, Италия).

Добавим, что по итогам жеребьевки отбора Евро-2027 сборная Украины U-21 попала в группу H, где ее соперниками станут Литва, Хорватия, Венгрия и Турция.

