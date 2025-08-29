В заявку сборной Украины U-19 попали 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ. Среди вызванных – вратарь Реала Илья Волошин, форвард Эмполи Богдан Попов, которого признали лучшим игроком недели в итальянской Серии Б и хавбек юношеской команды Манчестер Юнайтед Захар Бауманн.

Заявка сборной Украины U-21 на стартовый матч отбора к Евро-2027 – есть Степанов и игроки из топ-чемпионатов

Вратари: Назар Домчак (Карпаты), Назар Макаренко (Александрия), Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Юрий Кокодиняк, Андрей Чеберинчак (оба – Карпаты), Кирилл Дегтярь (Металлист), Евгений Маяков (Кривбасс), Ярослав Милокост, Михаил Решетников, Антон Гарабажий (все – Шахтер), Константин Губенко (Динамо Киев), Даниил Малов (Домжале).

Полузащитники: Александр Каменский (Кривбасс), Владислав Резник (Карпаты), Александр Сорока (Гент), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед), Максим Островка (Кишварда), Константинос Плиш (Олимпиакос), Демьян Есин (Торино), Иван Лихолит (Аталанта).

Нападающие: Иван Денисов (Рух), Богдан Попов (Эмполи), Ярослав Бойко (Валенсия), Даниэль Кузнецов (Ференцварош).

Стоит добавить, что тренировочный сбор продлится с 31 августа по 10 сентября. За это время сборная Украины U-19 проведет три спарринга: с Англией (3 сентября, начало в 12:00), Нидерландами (6 сентября, 20:00) и Испанией (9 сентября, 11:00).

"Треба перетрусити Динамо, додати свіжої крові": Саленко про зміну Шовковського, дурість Шапаренка і завдання Шахтаря