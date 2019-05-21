Сборная Аргентины огласила заявку на Копа Америка – опять без Икарди

Сборная Аргентины определилась со списком игроков, которые будут играть на континентальном первенстве.

Имена 23-х избранных опубликовал официальный твиттер национальной команды.

Бразилия опубликовала заявку на Копа Америка – есть неожиданности

В состав сборной вновь не попал нападающий Интера Мауро Икарди. Форвард провел неоднозначный сезон в клубе, кроме того, не стоит забывать о сложных отношениях бомбардира с главной звездой аргентинцев – Лионелем Месси.

Напомним, Копа Америка в этом году стартует 14 июня. Место проведения турнира – Бразилия.

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