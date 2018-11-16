Заховайло: Возможно, Яремчук наконец-то начнет забивать за сборную Украины

Известный агент Вячеслав Заховайло ожидает появления молодых игроков в ближайших матчах сборной Украины.

"Шевченко анонсировал, что даст возможность молодым игрокам проявить себя. Не будет играть Ярмоленко, Марлос и Ракицкий. Это немного ослабит команду, зато молодежь получит шанс. Думаю, что против Словакии выйдет более или менее основа, а уже против Турции сыграет экспериментальный состав.

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Вместо Ракицкого в центре защиты, возможно, появится Миколенко. Я жду появления Шапаренко, Зинченко и Малиновского в центре поля. В нападении сыграет Яремчук, на флангах – Коноплянка и Цыганков, а под ними Матвиенко и Караваев.

Верю, что украинцы не проиграют. Может, Яремчук наконец-то начнет забивать за сборную?", – цитирует Заховайло издание Bookmaker-ratings.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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