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СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Заховайло В Чехии с большим уважением относятся к Динамо и даже опасаются

13:21 45 Читати українською
Заховайло В Чехии с большим уважением относятся к Динамо и даже опасаются
Вячеслав Заховайло / фото из соцсетей

Известный агент Вячеслав Заховайло, который живет в Праге, поделился ожиданиями от противостояния местной Славии и киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

"Ожидаю очень сильную борьбу. Славия - организованная команда, которая играет в вертикальный силовой футбол. Эту команду я очень хорошо знаю, скажем так, как облупленную. Понимаю, что именно чехи будут готовить к игре против Динамо.

Славия опасна при стандартных ситуациях. Тренер пражской команды максимально упростил футбол. Все строится на вертикальной игре. Называется тактика – "бей вперед, комбинация придет". Это не донецкий Шахтер, однозначно.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Не скажу, что чехи играют в антифутбол, ведь они всегда пытаются давить на соперника, прижимать к штрафной. Новый тренер все изменил, теперь в команде нет игроков, которые могут строить игру в центре поля. Остались только "молотобойцы".

Если Динамо сыграет быстро на мяче и будет прессинговать, то будут шансы, если прижмутся к воротам, возникнут проблемы. Мой прогноз таков: Динамо не проиграет в Праге. Славии будет сложно переиграть киевлян. Соберется весь стадион, который погонит команду вперед. Однако чехи начнут создавать давление не сразу.

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У Славии в еврокубках слабый период игры – первые 15 минут. Так было в прошлом сезоне, так будет и в этом, потому что команда не сильно изменилась. Некоторые новые футболисты вообще могут наделать в шорты на первых минутах. В Чехии с большим уважением относятся к Динамо и даже побаиваются. Славия рассчитывает получить результат благодаря штрафным, аутам, угловым. По игре переиграть украинский им не удастся", – цитирует Заховайло bookmaker-ratings.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
6
час
:
8
мин
Динамо Киев
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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Заховайло Славия Прага - Динамо Киев
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