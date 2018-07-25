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Заховайло: Славия с Динамо будет играть в полусельський футбол

11:17 3 Читати українською
Заховайло: Славия с Динамо будет играть в полусельський футбол
Вячеслав Заховайло / фото из соцсетей

Известный агент Вячеслав Заховайло, который живет в Праге, поделился ожиданиями от противостояния местной Славии и киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

Напомним, по результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо сыграет с пражской Славией.

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"В менеджменте Славии в течение последнего года наблюдается хаос и полное изменение вектора клубного развития. Это непосредственно связано с уходом в отставку тренера Ярослава Шелгавы и назначением новым спортивным директором Яна Немзара.

Славия исповедует силовой вертикальный футбол. В Украине в такой давно никто не играет. Предположу, что на своем поле Славия не будет садиться назад, пытаясь исповедовать, как я его называю, полусельський футбол, нагружая форвардов длинными передачами по принципу "бей вперед – комбинация придет".

Наставник Славии – авантюрист, говорят, работает с судьями и журналистами, – Заховайло о сопернике Динамо

На данный момент игра в обороне, особенно на флангах, является слабым местом Славии. Позиционные атаки у команды не отрегулированы, поэтому чехи будут стараться максимально часто доставлять мяч вертикально в направлении высоких нападающих. Опуститься Славия попытается только в том случае, если Динамо плотно возьмет мяч под контроль", – цитирует Заховайло Спорт-Експрес.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

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