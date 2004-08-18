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Заховайло: Шахтер начал играть в пляжный футбол и отошел от принципов Луческу

15:58 162 Читати українською
Заховайло: Шахтер начал играть в пляжный футбол и отошел от принципов Луческу
Шахтер / ФК Шахтер

Известный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от матча Динамо – Шахтер (1:0) в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

"Динамо сыграло надежно и компактно в обороне. Творческая победа Хацкевича над Фонсекой перестала удивлять. Но я подметил новинку. Хацкевич не зря оставил в команде 8 игроков середины поля. Заменами он очень ловко переключает скорости.

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Ну а Шахтер? На мой взгляд, все больше начинает напоминать пляжный футбол. Все с места, да не спеша, с расчетом на индивидуальное мастерство. Команда все больше удаляется от принципов Луческу", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Напомним, что Динамо минимально обыграло Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича. После матча главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сделал оригинальное признание в отношении Хацкевича, который добился уже пятой победы над португальцем.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Вячеслав Заховайло
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