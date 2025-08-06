По мнению Заховайло, киприоты переиграли Динамо тактически. "Теперь есть понимание, в какой форме киевляне подошли к началу плей-офф. Критика будет огромной. Болельщиков можно понять и простить. Я подтверждаю, что клубный рейтинг Украины соответствует нашему уровню.

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Постараюсь без эмоций проанализировать то, что я увидел в этом конкретном матче. На мой взгляд, мы уступили в тактической подготовке к этому конкретному сопернику. До игры было понятно все козыри киприотов. Решение выпустить номинально двух опорных полузащитников было ошибочными. Подтверждение моих слов: самый опасный игрок Жажа оказывался в полуоткрытых пространствах в игре один на один. Мы, конечно, не знаем, какая была установка и выполнили ли ее игроки. Но игра шла явно не по нашему сценарию.

По факту: глядя на игру на мячи, наша линия обороны плюс вратарь. Все медленно, с огромным количеством брака. Молоко киснет. Наши игроки выглядели перепуганными, что очень странно. Ожидался прессинг от соперника, но динамовцы своими действиями упорно помогали киприотам. В футболе может произойти что угодно.

Я понимаю, что не угадали с выбором тактики и основным составом. На это было много времени, чтобы перестроиться. К сожалению, этого не получилось, когда ожидаемо соперник "поплыл" физически, и были сделаны замены в надежде ускорить игру. Наоборот получили нелепый гол в свои ворота.

Первый матч был проигран заслуженно. Надеюсь, будут сделаны правильные выводы, и в ответном матче мы увидим другое Динамо. Я очень на это надеюсь.

Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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