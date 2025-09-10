Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал неоднозначный эпизод с отмененным пенальти на Владиславе Ванати в игре Азербайджан – Украина (1:1).

“Целое утро абсолютно все в Украине и за ее пределами обсуждают игру сборной. Относительно того, был ли пенальти на Ванати, или нет.

"Игроки не верят в идеи Реброва": Заховайло призвал Шевченко действовать – он назвал решение

Сегодня был на обеде и встретил знаменитого чешского рефери категории FIFA. Начался разговор по поводу VAR. Я ему говорю, что много пауз, сбивается ритм игры, футболисты рисуют. Он ответил, что VAR ему не нужен. Он и так может определить рисует игрок или нет. Я его спрашиваю: "Как ты это определяешь?".

А теперь лайфхак для действующих футболистов, он мне отвечает: "Если футболист сбрасывает руки вверх или во время падения протягивает руки вдоль – 100% рисует. От меня автоматически желтая карточка. Если падает естественно, то есть как-то коряво – я иду смотреть VAR и, как правило, это 100% нарушение".

Учитесь и спрашиваете у опытных людей, которые вас научат правильно рисовать нарушения правил", – написал Вячеслав Заховайло в Facebook.

Напомним, что Украина не смогла переиграть Азербайджан во втором матче отбора к ЧМ-2026, расписав ничью 1:1 на выезде.

