"Бредятина такая... У нас был выезд в Крым, мы выезжаем из Донецка на автобусе, потому что тогда уже не летали самолеты. Мы выезжаем, первый блокпост, стоят плиты, змейкой надо ехать... На блокпосту сидит какой-то бродяга, очки как у Рембо, зубочистка, полосатая х*йня. Заходит, такой дрыщ, непонятно кто это, с калашом. Разговаривает с нами так, будто мы какое-то говно. Я смотрю, думаю: "Кто это такой? Что это за люди?" И никто не мог понять, кто это такие.

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Потом мы вернулись, и в центре города захватили администрацию. И также эти дебилоиды ходили, гуляли себе, неадекватные, обкуренные, обнюханные, бухие. Также с оружием ходят по городу, где самые популярные рестораны, где футболисты все были. Все между собой думали: "Кто это такие?" И полиция никак не реагировала.

Закончился сезон, я улетел из аэропорта в Нидерланды. Через 10 дней я уже смотрел в новостях, что этого аэропорта уже нет. И это для меня был шок. Даже не мог подумать, что такое может быть", – сказал Морозюк в разговоре с Денисом Бойко.

Напомним, Морозюк защищал цвета Динамо, Оболони, донецкого Металлурга, Кривбасса и турецкого Ризеспора. Сейчас Николай является активным участником медиафутбола в клубе Профан.

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