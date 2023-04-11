Главный тренер "бело-красных" Мичел Санчес на пресс-конференции рассказал, что его нападающий очень болезненно воспринял свои неудачи на поле во время матча против "блаугранаса".

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Папа Кастельянос оказался очень эмоциональным игроком. После финального свистка вместе с командой он вернулся в раздевалку, где не сдержался. Форвард, закрыв лицо руками, захлебывался слезами. Партнеры по команде пытались подбодрить Тати, но он почти не реагировал на их слова.

Es la imagen y a mí me rompe. Muchos lo estáis pidiendo y yo no voy a ser menos. Ovación a Taty en el minuto 9 de partido frente al Elche. Yo seré el primero. Siempre TATY. :@GironaFC pic.twitter.com/tJgXAa4S1M — Alex Luna (@alexlunafut) April 11, 2023

Напомним, что Кастельянос упустил несколько прекрасных случаев в матче с Барселоной, который закончился нулями на табло. В одном из эпизодов нападающий Жироны не захотел поделиться мячом с Виктором Цыганковым.

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