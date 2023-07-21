Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко может продолжить карьеру в загребском Динамо, сообщает Le Soir.

Михайличенко получит шанс в Андерлехте – ранее от него отказался Шахтер, а тренер бельгийцев списал в резерв

Контракт 26-летнего защитника с бельгийцами действует до 30 июня 2024 года, однако в клубе не очень рассчитывают на украинца. По информации источника, хорватский клуб не рассматривает аренду, а заинтересован в полноценном трансфере. Transfermarkt оценивает Богдана в 4 млн евро.

Напомним, Михайличенко перешел в Андерлехт в августе 2020 года из Зари за 500 тысяч евро, но не сумел закрепиться в бельгийском клубе. Прошлый сезон он провел в аренде в Шахтере (2 гола и 5 ассистов в 32-х матчах), однако "горняки" не захотели выкладывать за игрока немалую сумму (СМИ писали об опции выкупа в 2,5 млн евро). После возвращения в Андерлехт Богдана сначала отправили тренироваться с резервной командой, однако впоследствии главный тренер Брайан Ример взял его на первый сбор.

К слову, загребское Динамо в прошлом сезоне стало чемпионом Хорватии и примет участие в квалификации Лиги чемпионов. Первым его соперником станет Астана.

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