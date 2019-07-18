Заха сообщил руководству Кристал Пэлас, что хочет покинуть клуб

Лига Европы — 21:23 239
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Лига Европы 2019/20, 1-й раунд квалификации: первые неудачи украинцев (LIVE)
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Малиновский забил гол и отдал ассист за Аталанту в дебютном матчеИталия — 19:27 846
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Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинцаАнглия — 14:15 1079
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"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з ЛяшкомИнтервью — 12:00 722
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Де Лигт – игрок ЮвентусаИталия — 10:06 466