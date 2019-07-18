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Заха сообщил руководству Кристал Пэлас, что хочет покинуть клуб

20:46 32 Читати українською
Заха сообщил руководству Кристал Пэлас, что хочет покинуть клуб
Вилфрид Заха / Кристал Пэлас

Вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха хочет покинуть клуб.

По возвращении из Кубка африканских наций ивуариец сообщил руководству Кристал Пэлас о своем желании сменить клуб уже в это межсезонье, сообщает Sky Sports.

Кристал Пэлас повесил сумасшедший ценник на Заха – вингером интересовался Арсенал

Главным претендентом на 26-летнего вингера является лондонский Арсенал, правда, ранее сообщалось, что "орлы" установили на футболиста ценник в 100 млн евро, что отпугнуло "канониров".

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

К слову, в сезоне 2018/19 Вилфрид Заха провел за Кристал Пэлас 36 матче во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

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Трансферы Уилфрид Заха Уилфрид Заха Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия
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