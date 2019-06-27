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Заха согласился перейти в Арсенал – "канониров" пугает стоимость игрока

15:12 53 Читати українською
Заха согласился перейти в Арсенал – "канониров" пугает стоимость игрока
Уилфрид Заха / Reuters

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха может перейти в Арсенал этим летом.

Уилфрид Заха дал согласие на свой трансфер в Арсенал, передает BBC.

Арсенал не может согласовать трансфер Заха из-за непомерных финансовых аппетитов Кристал Пэлас

Единственным препятствием для этого перехода – стоимость ивуарийца. Кристал Пэлас требует сумасшедшие 89 млн евро за полузащитника. Сообщается, что Арсенал готов выделить на этот трансфер не более 78 млн евро.

В сезоне 2018/19 Заха сыграл за Кристал Пэлас 36 матчей, отметившись 10 голами и 10 ассистов.

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Англия Трансферы Уилфрид Заха Уилфрид Заха Арсенал Арсенал Кристал Пэлас Кристал Пэлас Трансферы Арсенала
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