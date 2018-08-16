Заха подписал новый контракт с Кристал Пэлас

Полузащитник Кристал Пэлас Вилфрид Заха останется в команде до 2023 года.

Кристал Пэлас объявил о подписании новго контракта с полузащитником команды Вилфридом Заха. Новое соглашение ивуарийца с клубом будет действовать до июня 2023, сообщает официальный сайт "орлов".

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Заха является очень важным игроком для Кристал Пэлас. В прошлом сезоне в 10 матчах, в которых исполнитель не участвовал, его клуб не набрал ни одного очка, сообщает Opta.

Всего в составе Кристал Пэлас 25-летний игрок провел 288 поединков, в которых забил 44 гола.

Напомним, недавно "орлы" отказались продать Заха в Челси за 30 миллионов0 фунтов.