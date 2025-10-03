В четверг, 2 октября, во 2-м туре второго по силе еврокубка состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 2-й тур

Базель – Штутгарт – 2:0

Голы: Аети, 3, Брошински, 84

Нереализованный пенальти: Демирович, 36 (Штутгарт)

Генк – Ференцварош – 0:1

Гол: Варга, 44

Нереализованный пенальти: Варга, 48 (Ференцварош)

Лион – Зальцбург – 2:0

Голы: Сатриано, 11, Клюйверт, 57

Нереализованный пенальти: Шульц, 7 (Лион)

Маккаби Т-А – Динамо Загреб – 1:3

Голы: Абу Фархи, 14 – Лисица, 16, Любичич, 19, 72

Базель на своем поле неожиданно одолел Штутгарт. Швейцарцы вышли вперед уже на старте встречи усилиями Аети. На перерыв команды могли уходить при ничейном счете, однако в конце первого тайма Демирович не сумел реализовать пенальти – голкипер Базеля угадал направление полета мяча после удара нападающего сборной Боснии и Герцеговины. А в эндшпиле игры Брошински поставил жирную точку во встрече, принеся швейцарцам первую победу в турнире.

Ференцварош на выезде дожал бельгийский Генк. Героем и антигероем одновременно стал Барнабаш Варга. На последней минуте первого тайма он открыл счет в матче, а сразу после перерыва не сумел забить с пенальти. К счастью для венгров, одного гола хватило для общей победы. Как следствие, Ференцварош набрал 4 балла и оказался на одиннадцатой строчке, Генк с тремя пунктами восемнадцатый.

Лион уверенно одолел Зальцбург. Уже на седьмой минуте французы заработали право на одиннадцатиметровый, однако Шульц не сумел переиграть Шлагера. Несмотря на это уже в следующей атаке хозяева вышли вперед. После перерыва Клюйверт удвоил преимущество своей команды, которая довела игру до логической победы.

В еще одном матче Динамо Загреб на выезде бил Маккаби Тель-Авив. Обидчики Динамо забили первыми, однако в течение следующих пяти минут пропустили дважды. А в середине второго тайма Любичич оформил дубль, сняв вопрос о победителе. Таким образом, Динамо Загреб набрало максимальное количество баллов в двух турах и уверенно лидирует в турнирной таблице.

